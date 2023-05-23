Орбан: ЕС должен заключить соглашение с РФ о будущем европейской безопасности

Европа должна заключить соглашение с Россией о будущем европейской безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на экономическом форуме в Катаре.

"Конечно, мы должны заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности", — сказал он.

Орбан отметил, что в Евросоюзе по-разному видят будущее объединения: в Брюсселе хотят построить "Соединённые Штаты Европы", а ряд других стран, в том числе и Венгрия, — добиться расширения национальных компетенций государств.