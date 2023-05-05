Орбан назвал сказкой, что Россия может проиграть и смириться с поражением

Россия никогда не даст себя победить и не будет сидеть сложа руки, пока Запад пытается её сломить, а убеждённые в обратном — это люди с нездоровой фантазией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

"У меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу. Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста. Так в сказке бывает, в реальности — нет", — объяснил политик.

Орбан напомнил, что Украина полностью зависит от НАТО в вопросах вооружения, а значит, Запад решает, сколько ещё денег и оружия получит Киев. С этой позиции России нелегко, так как нужно "победить современные западные системы вооружения и почти неограниченные финансы из бюджета США".