В Киеве ответили на заявление Орбана о "несуществующей стране"

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал циничным и антиукраинским заявление венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Незалежная является "экономически несуществующей страной".

"Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, как сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского союза для поддержки своей экономической стабильности", — написал Николенко в соцсетях.