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14 апреля, 12:56

В Киеве ответили на заявление Орбана о "несуществующей стране"

В МИД Украины назвали циничными слова Орбана о "несуществующей стране"

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал циничным и антиукраинским заявление венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Незалежная является "экономически несуществующей страной".

"Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, как сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского союза для поддержки своей экономической стабильности", — написал Николенко в соцсетях.

Он также добавил, что ЕС, поддерживая Киев, якобы инвестирует в собственную безопасность, а власти Венгрии должны быть благодарны украинцам за "мирное небо" над Будапештом и другими городами в Европе.

Медведев похвалил Орбана за смелое высказывание об Украине

Медведев похвалил Орбана за смелое высказывание об Украине

Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине прекратится, когда США и ЕС перестанут тратить миллиарды на Киев. Он также назвал Украину экономически несуществующей страной. А до этого мифической страной Незалежную назвал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, заявив, что она "никому не нужна".

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ТАСС / AP / Szilard Koszticsak

Наталья Исакова
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