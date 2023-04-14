В Киеве ответили на заявление Орбана о "несуществующей стране"
В МИД Украины назвали циничными слова Орбана о "несуществующей стране"
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал циничным и антиукраинским заявление венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Незалежная является "экономически несуществующей страной".
"Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, как сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского союза для поддержки своей экономической стабильности", — написал Николенко в соцсетях.
Он также добавил, что ЕС, поддерживая Киев, якобы инвестирует в собственную безопасность, а власти Венгрии должны быть благодарны украинцам за "мирное небо" над Будапештом и другими городами в Европе.
Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине прекратится, когда США и ЕС перестанут тратить миллиарды на Киев. Он также назвал Украину экономически несуществующей страной. А до этого мифической страной Незалежную назвал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, заявив, что она "никому не нужна".
ТАСС / AP / Szilard Koszticsak