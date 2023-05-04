Орбан заявил, что при Трампе – президенте США на Украине настанет мир

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США способствовало бы установлению мира на Украине. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Я уверен, что, если бы президентом [США] был господин Трамп, никакая война сегодня не раздирала бы Украину и Европу. Вернитесь, господин президент, сделайте Америку снова великой и принесите нам мир!" — сказал политик на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

Орбан добавил, что и в Европе, и в Америке люди подвергаются нападкам со стороны "вируса, разработанного в либерально-прогрессивных лабораториях". Венгерский премьер отметил, что видел уже несколько "цветных революций" и всё всегда начиналось с заявлений о свободе, продолжалось "либеральным прогрессивным перевоспитанием", а заканчивалось хаосом, неразберихой и позором для страны.