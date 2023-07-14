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14 июля, 07:35

Орбан: Приглашение Украины в НАТО означало бы начало новой мировой войны

Приглашение Украины в НАТО на прошедшем саммите альянса в Вильнюсе означало бы начало новой мировой войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, решение не делать этого было правильным.

"Если бы мы включили Украину в НАТО, это означало бы немедленную мировую войну", сказал он в программе радиостанции Kossuth.

Однако, отметил Орбан, и по сей день "жители Запада хотят войны" на Украине. Он добавил, что "украинцы агрессивны" и постоянно требуют что-то для себя. Политик считает, что вооружённый конфликт будет продолжаться ещё долго.

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Ранее Виктор Орбан дал совет бывшему президенту США Дональду Трампу, обвиняемому на родине по 38 пунктам. По словам политика, Трамп не должен сдаваться.

Обложка ©

MAX SLOVENCIK / EPA / TASS

Матвей Константинов
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