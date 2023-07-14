Орбан: Приглашение Украины в НАТО означало бы начало новой мировой войны
Приглашение Украины в НАТО на прошедшем саммите альянса в Вильнюсе означало бы начало новой мировой войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, решение не делать этого было правильным.
"Если бы мы включили Украину в НАТО, это означало бы немедленную мировую войну", — сказал он в программе радиостанции Kossuth.
Однако, отметил Орбан, и по сей день "жители Запада хотят войны" на Украине. Он добавил, что "украинцы агрессивны" и постоянно требуют что-то для себя. Политик считает, что вооружённый конфликт будет продолжаться ещё долго.
Ранее Виктор Орбан дал совет бывшему президенту США Дональду Трампу, обвиняемому на родине по 38 пунктам. По словам политика, Трамп не должен сдаваться.
MAX SLOVENCIK / EPA / TASS