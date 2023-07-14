Орбан: Приглашение Украины в НАТО означало бы начало новой мировой войны

Приглашение Украины в НАТО на прошедшем саммите альянса в Вильнюсе означало бы начало новой мировой войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, решение не делать этого было правильным.

"Если бы мы включили Украину в НАТО, это означало бы немедленную мировую войну", — сказал он в программе радиостанции Kossuth.

Однако, отметил Орбан, и по сей день "жители Запада хотят войны" на Украине. Он добавил, что "украинцы агрессивны" и постоянно требуют что-то для себя. Политик считает, что вооружённый конфликт будет продолжаться ещё долго.