Орбан дал совет Трампу, обвинённому по 38 пунктам в США

"Ваша борьба — это борьба за правое дело... Никогда не сдавайтесь!" — написал Орбан в Twitter, обращаясь к Трампу.

Напомним, экс-президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения в хранении секретных документов по 38 пунктам. Сам он заявил о своей невиновности и напомнил, что в офисе и доме Джо Байдена обнаружено 1850 коробок секретных документов, хранившихся там на протяжении многих лет. Конгрессмен-республиканец Энди Биггс также посоветовал американскому правосудию заняться действующим главой Белого дома.