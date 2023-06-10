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10 июня, 12:38

Орбан дал совет Трампу, обвинённому по 38 пунктам в США

Орбан посоветовал Трампу не сдаваться после выдвинутых в его адрес обвинений

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа, которому грозит тюремный срок из-за секретных документов. Венгерский политик посоветовал ему не опускать руки.

"Ваша борьба — это борьба за правое дело... Никогда не сдавайтесь!" написал Орбан в Twitter, обращаясь к Трампу.

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Напомним, экс-президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения в хранении секретных документов по 38 пунктам. Сам он заявил о своей невиновности и напомнил, что в офисе и доме Джо Байдена обнаружено 1850 коробок секретных документов, хранившихся там на протяжении многих лет. Конгрессмен-республиканец Энди Биггс также посоветовал американскому правосудию заняться действующим главой Белого дома.

Татьяна Миссуми
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