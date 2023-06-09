Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения. Всего в отношении политика выдвинуты обвинения по 38 пунктам, включая хранение секретных материалов, связанных с нацбезопасностью. Об этом говорится в материалах суда.

По самой тяжёлой из статей ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сам же Трамп, комментируя возможные обвинения, заявил о своей невиновности и напомнил, что в офисе и доме действующего президента США Джо Байдена обнаружено 1850 коробок секретных документов, хранившихся там на протяжении многих лет.