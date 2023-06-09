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9 июня, 18:23

Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам

Экс-президенту США Трампу предъявлены обвинения в хранении секретных документов

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения. Всего в отношении политика выдвинуты обвинения по 38 пунктам, включая хранение секретных материалов, связанных с нацбезопасностью. Об этом говорится в материалах суда.

По самой тяжёлой из статей ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сам же Трамп, комментируя возможные обвинения, заявил о своей невиновности и напомнил, что в офисе и доме действующего президента США Джо Байдена обнаружено 1850 коробок секретных документов, хранившихся там на протяжении многих лет.

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Ранее экс-президента США Дональда Трампа через адвокатов обязали прийти в суд 13 июня. Сообщалось, что его должны обвинить по семи пунктам в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию. Сегодня адвокат Трампа выразил надежду, что после предъявления обвинений его не арестуют, а спикер Маккарти назвал происходящее "мрачным днём для Америки".

Ирина Фальке
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