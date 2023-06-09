Байден назвал "чепухой" обвинения республиканцев о его причастности к коррупции

Президент США Джо Байден ответил на предъявленные членами Республиканской партии обвинения в коррупции, назвав их "чепухой". Он обратился к журналистам, с иронией спросив, где же находятся деньги, которые он брал.

Также глава Белого дома ответил на припомненные слова Дональда Трампа о том, что Минюст пристрастен и используется как политический инструмент.

"Потому что, как вы видите, я никогда, ни одного раза не говорил Министерству юстиции, что ему следует делать или не делать, предъявлять обвинения или не предъявлять. Я честен", — ответил Байден.