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8 июня, 23:54

Байден назвал "чепухой" обвинения республиканцев о его причастности к коррупции

Президент США Джо Байден ответил на предъявленные членами Республиканской партии обвинения в коррупции, назвав их "чепухой". Он обратился к журналистам, с иронией спросив, где же находятся деньги, которые он брал.

Также глава Белого дома ответил на припомненные слова Дональда Трампа о том, что Минюст пристрастен и используется как политический инструмент.

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"Потому что, как вы видите, я никогда, ни одного раза не говорил Министерству юстиции, что ему следует делать или не делать, предъявлять обвинения или не предъявлять. Я честен", ответил Байден.

Ранее председатель комитета по надзору и подотчётности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер и другой конгрессмен, Чак Грассли, запросили у ФБР информацию о якобы имевшей место "криминальной схеме" с участием Байдена и некоего иностранного гражданина. Они также заявили, что планируют провести независимое рассмотрение этого дела. В Белом доме сочли этот запрос инсинуацией.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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