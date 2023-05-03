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3 мая, 20:38

В Конгрессе запросили у ФБР данные о сомнительных финансовых операциях Байдена

Двое членов палаты представителей и сената Конгресса США запросили у генпрокурора страны Меррика Гарланда и директора ФБР Кристофера Рэя информацию о "криминальной схеме" с участием американского лидера Джо Байдена во время его вице-президентства и некоего иностранного гражданина.

"У Минюста и ФБР, по всей видимости, есть ценная и поддающаяся проверке информация, которую вы не раскрыли американскому народу", отмечается в заявлении конгрессменов Чака Грассли и Джеймса Комера.

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По словам парламентариев, данная схема связана с рядом политических решений, которые были приняты в обмен на деньги. Они также заявили, что планируют провести независимое рассмотрение этого дела.

А ранее в США рассказали о пяти страшнейших ошибках Байдена. 2020-е годы станут для США потерянным десятилетием, считает экс-сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, автор портала 19fortyfive Брэндон Вейхерт.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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