В Конгрессе запросили у ФБР данные о сомнительных финансовых операциях Байдена

Двое членов палаты представителей и сената Конгресса США запросили у генпрокурора страны Меррика Гарланда и директора ФБР Кристофера Рэя информацию о "криминальной схеме" с участием американского лидера Джо Байдена во время его вице-президентства и некоего иностранного гражданина.

"У Минюста и ФБР, по всей видимости, есть ценная и поддающаяся проверке информация, которую вы не раскрыли американскому народу", — отмечается в заявлении конгрессменов Чака Грассли и Джеймса Комера.

По словам парламентариев, данная схема связана с рядом политических решений, которые были приняты в обмен на деньги. Они также заявили, что планируют провести независимое рассмотрение этого дела.