"Худший президент": В США рассказали о пяти страшнейших ошибках Байдена

2020-е годы станут для США потерянным десятилетием из-за пяти ошибок нынешнего американского лидера Джо Байдена. Об этом пишет экс-сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, автор портала 19fortyfive Брэндон Вейхерт.

"Теперь, когда Байден официально объявил, что он хочет снова участвовать в выборах, пришло время нам оглянуться на последние три года его президентства и спросить себя, действительно ли Байден достоин получить ещё один президентский срок. Я думаю, что он худший президент в моей жизни", — отметил автор.

По его мнению, одной из серьёзных проблем является усугубление кризиса нелегальной миграции в Америку. Байден старается сильно изменить демографическое состояние США, чтобы укрепить позиции Демократической партии, считает Вейхерт. Также аналитик обратил внимание на усиление зависимости государства от зарубежных источников энергии за счёт запрета на строительство новых трубопроводов в Северной Америке. Ещё одной проблемой является инфляция. По мнению аналитика, её рост произошёл из-за масштабных расходов Байдена, в частности на политику по борьбе с изменениями климата.

Кроме того, Вейхерт напомнил об увеличении преступности в Америке. При этом хуже всего ситуация в городах, которые контролируются Демократической партией. Однако крупнейшей ошибкой Байдена, по мнению автора, является провал внешнеполитической программы.

"Байден слишком активно вовлекает США в то, что может привести к ядерной мировой войне с РФ, растрачивая при этом ценный — и ограниченный — дипломатический, политический и военный капитал в ущерб возможности защищать более значительные американские интересы в таких местах, как Индо-Тихоокеанский регион и Большой Ближний Восток", — отметил Вейхерт.