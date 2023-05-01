В США заявили об "огромной катастрофе" из-за решения Байдена противостоять России
Правозащитник Барака: Решение США начать войну с РФ привело к катастрофе
Решение лидеров западных стран вступить в конфликт с Россией привело к катастрофе. Такое мнение выразил бывший кандидат в вице-президенты США от Партии зелёных Аджаму Барака.
"Европейскому капиталу некого винить, кроме самого себя. Уже слишком поздно, чтобы понять, какой огромной катастрофой было позволить дилетантам из США втянуть Запад в военный конфликт с Россией", — написал он в "Твиттере".
Ранее американский журналист Моррис заявил, что президент США Джо Байден потерял интерес к Украине из-за Китая. Подтверждением этого, по его мнению, являются прошедшие на Филиппинах учения американских войск.
ТАСС / Пётр Ковалёв