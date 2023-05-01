В США заявили об "огромной катастрофе" из-за решения Байдена противостоять России

Решение лидеров западных стран вступить в конфликт с Россией привело к катастрофе. Такое мнение выразил бывший кандидат в вице-президенты США от Партии зелёных Аджаму Барака.

"Европейскому капиталу некого винить, кроме самого себя. Уже слишком поздно, чтобы понять, какой огромной катастрофой было позволить дилетантам из США втянуть Запад в военный конфликт с Россией", — написал он в "Твиттере".