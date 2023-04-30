"Зеленский — всё": В США заявили о потере интереса к Украине

Администрация президента США Джо Байдена переворачивает страницу с Украиной, переводя внимание на потенциальный конфликт с Китаем, заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

Таким образом американский журналист отреагировал на статью в издании Politico, в которой высказаны опасения Белого дома "не оправдать ожиданий" союзников в случае провала весеннего контрнаступления ВСУ.

"Зеленский — всё. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — таково послание", — прокомментировал Моррис действия властей США.

Подтверждением этого, по мнению журналиста, являются прошедшие на Филиппинах учения американских войск. Они стали самым крупным манёвром, направленным на имитацию столкновения с Китаем.