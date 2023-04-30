"Зеленский — всё": В США заявили о потере интереса к Украине
Американский журналист Моррис: Байден потерял интерес к Украине из-за Китая
Администрация президента США Джо Байдена переворачивает страницу с Украиной, переводя внимание на потенциальный конфликт с Китаем, заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
Таким образом американский журналист отреагировал на статью в издании Politico, в которой высказаны опасения Белого дома "не оправдать ожиданий" союзников в случае провала весеннего контрнаступления ВСУ.
"Зеленский — всё. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — таково послание", — прокомментировал Моррис действия властей США.
Подтверждением этого, по мнению журналиста, являются прошедшие на Филиппинах учения американских войск. Они стали самым крупным манёвром, направленным на имитацию столкновения с Китаем.
Печальный конец Зеленскому и его кабмину ранее предрёк бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По его мнению, украинский лидер и члены его правительства не доживут до конца конфликта с РФ.
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