"Вляпаемся в войну": Политолог предупредил США о "смертельной ошибке"

Военное противостояние между США и Китаем может привести к уничтожению обеих этих стран. Решение о подобной войне может стать роковой ошибкой, считает американский политолог, профессор Гарвардского университета и автор концепции "мягкой силы" Джозеф Най.

Он полагает, что начало конфликта между Штатами и КНР будет скорее похоже на события 1914 года, а не 1941-го, когда Япония атаковала Пёрл-Харбор.

"Угроза больше похожа на ту, что была в 1914 году, когда великие европейские державы думали, что их армии вернутся домой к Рождеству и всё прояснится. Вместо этого они оказались втянуты в четырёхлетнюю войну, в результате которой погибло более десяти миллионов человек и исчезло четыре империи", — сказал Най в беседе с газетой Global Times.

При этом политолог добавил, что США и Китай в нынешней ситуации не представляют угрозы существованию друг друга. По его мнению, эти страны слишком велики, чтобы их могли изменить или контролировать извне. Однако Най указал на "экзистенциальную угрозу": Вашингтон может ошибаться, как когда-то ошиблась Европа перед Первой мировой войной.