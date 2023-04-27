В США сочли "завуалированным ударом" по Вашингтону слова Си Цзиньпина в беседе с Зеленским
WP: Си Цзиньпин ударил по США, заявив о корыстных целях конфликта Зеленскому
Председатель КНР Си Цзиньпин подал США чёткий сигнал во время беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Washington Post, комментируя состоявшиеся телефонные переговоры лидеров Китая и Украины.
"Китай выступил с предложением мира на Украине из 12 пунктов и заявил, что не будет "эксплуатировать ситуацию в корыстных целях", — это слегка завуалированный удар по США", — отмечается в статье.
Там подчёркивается, что Киев допускает посредническую роль Пекина в украинском конфликте, желая сохранить торговое партнёрство со страной. Китай — вторая экономика мира, поэтому Украине невыгодно отталкивать его от себя. А раз США сейчас не способны предложить альтернативные варианты, то у Киева "не будет иного выбора, кроме как пойти на риск" и заключить сделку с Пекином, заключает автор публикации.
Ранее сообщалось, что 26 апреля состоялся телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. Китайский лидер подчеркнул, что намерен добиваться скорейшего прекращения огня и содействовать разрешению украинского конфликта.
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