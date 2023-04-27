В США сочли "завуалированным ударом" по Вашингтону слова Си Цзиньпина в беседе с Зеленским

"Китай выступил с предложением мира на Украине из 12 пунктов и заявил, что не будет "эксплуатировать ситуацию в корыстных целях", — это слегка завуалированный удар по США", — отмечается в статье.

Там подчёркивается, что Киев допускает посредническую роль Пекина в украинском конфликте, желая сохранить торговое партнёрство со страной. Китай — вторая экономика мира, поэтому Украине невыгодно отталкивать его от себя. А раз США сейчас не способны предложить альтернативные варианты, то у Киева "не будет иного выбора, кроме как пойти на риск" и заключить сделку с Пекином, заключает автор публикации.