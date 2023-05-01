"Жалкий старик": Байдена высмеяли за шутку с перевоплощением в мемный образ

"Перевоплощение" президента США Джо Байдена в Тёмного Брэндона раскритиковали пользователи Twitter. Это образ американского лидера, который стреляет лазерами из глаз и используется в качестве мема. Отрывок, в котором Байден называет себя Тёмным Брэндоном, он опубликовал в своём микроблоге.

"Я готов смириться с вашими шутками, но я не уверен насчёт Тёмного Брэндона", — заявил он и театрально надел чёрные очки.

Публикацию прокомментировали сотни пользователей, среди них и американский миллиардер Илон Маск, который оставил смеющиеся эмодзи. Многие оказались недовольны перевоплощением президента.

"Господи, это был кринж", — написал один из пользователей.

"Да, Джо. Смейся, пока американцы страдают. Классно", — указал ещё один.

"Только идиоты найдут это забавным, ничто не может отвлечь людей от финансового положения страны и ваших эпических провалов", — указал третий.

"Жалкий старик", — коротко отметил другой комментатор.