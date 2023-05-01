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1 мая, 07:40

"Жалкий старик": Байдена высмеяли за шутку с перевоплощением в мемный образ

Пользователи Twitter раскритиковали Байдена за образ Тёмного Брэндона

"Перевоплощение" президента США Джо Байдена в Тёмного Брэндона раскритиковали пользователи Twitter. Это образ американского лидера, который стреляет лазерами из глаз и используется в качестве мема. Отрывок, в котором Байден называет себя Тёмным Брэндоном, он опубликовал в своём микроблоге.

"Я готов смириться с вашими шутками, но я не уверен насчёт Тёмного Брэндона", — заявил он и театрально надел чёрные очки.

Публикацию прокомментировали сотни пользователей, среди них и американский миллиардер Илон Маск, который оставил смеющиеся эмодзи. Многие оказались недовольны перевоплощением президента.

"Господи, это был кринж", — написал один из пользователей.

"Да, Джо. Смейся, пока американцы страдают. Классно", — указал ещё один.

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"Только идиоты найдут это забавным, ничто не может отвлечь людей от финансового положения страны и ваших эпических провалов", — указал третий.

"Жалкий старик", — коротко отметил другой комментатор.

Ранее президент США Джо Байден иронично высказался о своём фирменном стиле выступлений на публике и признался, что не любит отвечать на вопросы журналистов.

Обложка ©

Getty Images / Chip Somodevilla

Илья Суриков
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