"Бодро ухожу": Байден высказался о своём фирменном стиле выступлений на публике
Байден признался, что не любит отвечать на вопросы журналистов
Президент США Джо Байден иронично высказался о своём фирменном стиле выступлений на публике и признался, что не любит отвечать на вопросы журналистов. Его слова прозвучали на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Мероприятие носит традиционный характер с 1924 года.
"Во многом этот вечер резюмирует мои первые два года на посту [президента США]. Я говорю десять минут, не отвечаю на ноль вопросов и бодро ухожу", — сказал американский лидер, выступая на торжественном ужине с представителями прессы.
Ранее Лайф писал, что экс-президент США Дональд Трамп высмеял Байдена, изобразив его потери в пространстве. Поводом для шуток стало заранее записанное видео нынешнего американского лидера, на котором он официально заявил о выдвижении кандидатом на второй срок.
Flickr / The White House