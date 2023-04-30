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30 апреля, 09:21

"Бодро ухожу": Байден высказался о своём фирменном стиле выступлений на публике

Байден признался, что не любит отвечать на вопросы журналистов

Президент США Джо Байден иронично высказался о своём фирменном стиле выступлений на публике и признался, что не любит отвечать на вопросы журналистов. Его слова прозвучали на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Мероприятие носит традиционный характер с 1924 года.

"Во многом этот вечер резюмирует мои первые два года на посту [президента США]. Я говорю десять минут, не отвечаю на ноль вопросов и бодро ухожу", — сказал американский лидер, выступая на торжественном ужине с представителями прессы.

Рейтинг Байдена упал до рекордно низкой отметки

Рейтинг Байдена упал до рекордно низкой отметки

Ранее Лайф писал, что экс-президент США Дональд Трамп высмеял Байдена, изобразив его потери в пространстве. Поводом для шуток стало заранее записанное видео нынешнего американского лидера, на котором он официально заявил о выдвижении кандидатом на второй срок.

Обложка ©

Flickr / The White House

Наталья Исакова
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