"Бодро ухожу": Байден высказался о своём фирменном стиле выступлений на публике

Президент США Джо Байден иронично высказался о своём фирменном стиле выступлений на публике и признался, что не любит отвечать на вопросы журналистов. Его слова прозвучали на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Мероприятие носит традиционный характер с 1924 года.

"Во многом этот вечер резюмирует мои первые два года на посту [президента США]. Я говорю десять минут, не отвечаю на ноль вопросов и бодро ухожу", — сказал американский лидер, выступая на торжественном ужине с представителями прессы.