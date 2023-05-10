"Он продолжает лгать": Семью Байдена публично обвинили в получении миллионов долларов из Китая

Члены семьи Джо Байдена получили миллионы долларов из Китая, когда действующий американский лидер занимал пост вице-президента (2009–2017) в администрации Барака Обамы. С такими обвинениями публично выступил председатель Комитета по надзору и подотчётности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки).

"Байдены получили миллионы долларов из Китая. Невообразимо, чтобы президент не знал об этом", — подчеркнул Комер на пресс-конференции.

Конгрессмен добавил, что Байден со времён выборов 2020 года утверждал, что его семья не получала деньги из Китая, но это оказалось враньём, которое глава Белого дома предпочёл честности. Также Комер отметил, что Байден продолжает лгать и сейчас. Конгрессмен утверждает, что владеет информацией о связях семьи президента с компаниями, получавшими крупные суммы денег из-за рубежа.