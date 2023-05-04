Прокуратура США решает вопрос о предъявлении обвинений сыну президента Байдена

Расследование нарушений Байдена-младшего длится уже четыре года. Прокуроры выясняют, нарушал ли сын главы государства и его предполагаемые сообщники налоговые законы во время деловых операций с зарубежными партнёрами. В частности, была изучена информация о работе Хантера Байдена в украинской компании Burisma в то время, когда его отец являлся вице-президентом США в администрации Барака Обамы. Хантера также подозревают в даче ложных показаний в связи с покупкой оружия. Глава Белого дома уверен, что его сын ни в чём не виновен, а расследование направлено в первую очередь против него самого.