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4 мая, 02:21

Прокуратура США решает вопрос о предъявлении обвинений сыну президента Байдена

Прокурор США Дэвид Вайс близок к принятию решения по делу сына президента страны Джо Байдена — Хантера. Ему могут быть предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний при покупке оружия, сообщает телеканал Fох News.

При этом точные сроки принятия решения остаются неясными.

Расследование нарушений Байдена-младшего длится уже четыре года. Прокуроры выясняют, нарушал ли сын главы государства и его предполагаемые сообщники налоговые законы во время деловых операций с зарубежными партнёрами. В частности, была изучена информация о работе Хантера Байдена в украинской компании Burisma в то время, когда его отец являлся вице-президентом США в администрации Барака Обамы. Хантера также подозревают в даче ложных показаний в связи с покупкой оружия. Глава Белого дома уверен, что его сын ни в чём не виновен, а расследование направлено в первую очередь против него самого.

На сына Байдена написали заявление в прокуратуру

На сына Байдена написали заявление в прокуратуру

Напомним, расследование в отношении сына президента США началось после того, как газета The New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной в его ноутбуке. Компьютер был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позже Хантер Байден подал в суд на владельца этой мастерской, обвинив его в распространении материалов личного характера.

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Wikipedia

Ольга Платонова
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