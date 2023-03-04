На сына Байдена написали заявление в прокуратуру

На сына Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, написали заявление в прокуратуру о нарушении закона об иностранных агентах, пишет New York Post. Причиной послужил якобы имевший место факт консультирования Хантером пресс-секретаря его отца, когда тот занимал пост вице-президента. Консультации касались связей с украинской фирмой Burisma.

"Переписка Хантера с Кендрой Баркофф (пресс-секретарём Байдена в бытность того вице-президентом) легла в основу направленной в минюст жалобы о нарушении закона о регистрации иноагентом", — уточняет NYP.

Согласно тексту заявления America First Legal Foundation, Хантер Байден представлял интересы зарубежного юридического лица без регистрации иноагентом. В жалобе отмечено, что в мае 2014 года он советовал Баркофф, что именно нужно говорить журналистам на вопрос о его назначении в совет директоров украинской фирмы. Тогда Байден-младший заявлял, что Burisma не зависит от украинского правительства, а сам он — частное лицо. Именно такой тезис он советовал использовать в разговорах с прессой.