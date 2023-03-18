Сын Байдена обвинил в сливе его данных мастерскую по ремонту ноутбуков
Хантер Байден подал в суд на владельца компьютерной мастерской из-за утечки данных
Сын президента США Джо Байдена Хантер подал в суд на владельца мастерской по ремонту компьютеров, обвинив того в распространении материалов личного характера. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на судебный иск.
Сын главы Белого дома предъявил обвинение хозяину мастерской Джону Полу Маку Айзеку в нарушении границ частной жизни. Сторона Байдена будет настаивать на суде присяжных. При этом, по словам адвокатов, иск не подтверждает того, что ноутбук действительно принадлежал Хантеру Байдену. Вероятнее всего, он просто признаёт, что в какой-то момент Мак Айзек получил сохранённые в электронном виде частные данные.
Этот иск стал ответом на иск о диффамации Айзека, который тот подал в январе против Джо Байдена, председателя Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа, телеканала CNN, изданий Politico и The Daily Beast.
Лайф напоминает, скандал вокруг ноутбука Хантера Байдена разгорелся осенью 2020 года — перед президентскими выборами в США. Адвокат экс-президента страны Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что передал правоохранителям текстовые сообщения, а также интимные фотографии несовершеннолетних девочек, которые хранились на устройстве сына Байдена. Сам Хантер уверял, что отдал ноутбук в ремонт ещё в 2019 году, но так и не получил его обратно. А в апреле 2020 года он заявил о "русском следе" в этом деле.