Сын Байдена обвинил в сливе его данных мастерскую по ремонту ноутбуков

Сын президента США Джо Байдена Хантер подал в суд на владельца мастерской по ремонту компьютеров, обвинив того в распространении материалов личного характера. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на судебный иск.

Сын главы Белого дома предъявил обвинение хозяину мастерской Джону Полу Маку Айзеку в нарушении границ частной жизни. Сторона Байдена будет настаивать на суде присяжных. При этом, по словам адвокатов, иск не подтверждает того, что ноутбук действительно принадлежал Хантеру Байдену. Вероятнее всего, он просто признаёт, что в какой-то момент Мак Айзек получил сохранённые в электронном виде частные данные.

Этот иск стал ответом на иск о диффамации Айзека, который тот подал в январе против Джо Байдена, председателя Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа, телеканала CNN, изданий Politico и The Daily Beast.