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4 мая, 01:29

Белый дом счёл инсинуацией запрос конгрессменов об участии Байдена в коррупции

Запрос конгрессменов к генпрокурору США Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю о предполагаемой взятке президента страны Джо Байдена в его бытность вице-президентом является инсинуацией. Об этом заявил официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иан Сэмс.

"Инсинуация, замаскированная под расследование", написал Сэмс в "Твиттере".

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Представитель Белого дома также добавил, что республиканцы в Конгрессе в течение пяти лет "лоббируют безосновательные политически мотивированные атаки против президента без доказательств своих заявлений".

Напомним, конгрессмены Чак Грассли и Джеймс Комер запросили информацию о якобы имевшей место "криминальной схеме" с участием американского лидера Джо Байдена во время его вице-президентства и некоего иностранного гражданина. Они также заявили, что планируют провести независимое рассмотрение этого дела.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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