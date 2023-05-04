Белый дом счёл инсинуацией запрос конгрессменов об участии Байдена в коррупции

Запрос конгрессменов к генпрокурору США Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю о предполагаемой взятке президента страны Джо Байдена в его бытность вице-президентом является инсинуацией. Об этом заявил официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иан Сэмс.

"Инсинуация, замаскированная под расследование", — написал Сэмс в "Твиттере".

Представитель Белого дома также добавил, что республиканцы в Конгрессе в течение пяти лет "лоббируют безосновательные политически мотивированные атаки против президента без доказательств своих заявлений".