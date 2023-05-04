Белый дом счёл инсинуацией запрос конгрессменов об участии Байдена в коррупции
Запрос конгрессменов к генпрокурору США Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю о предполагаемой взятке президента страны Джо Байдена в его бытность вице-президентом является инсинуацией. Об этом заявил официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иан Сэмс.
"Инсинуация, замаскированная под расследование", — написал Сэмс в "Твиттере".
Представитель Белого дома также добавил, что республиканцы в Конгрессе в течение пяти лет "лоббируют безосновательные политически мотивированные атаки против президента без доказательств своих заявлений".
Напомним, конгрессмены Чак Грассли и Джеймс Комер запросили информацию о якобы имевшей место "криминальной схеме" с участием американского лидера Джо Байдена во время его вице-президентства и некоего иностранного гражданина. Они также заявили, что планируют провести независимое рассмотрение этого дела.
Flickr / The White House