Трамп заявил, что его через адвокатов вызвали в суд на следующей неделе
Экс-президента США Дональда Трампа через адвокатов обязали прийти в суд 13 июня. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.
"Коррумпированная администрация Байдена проинформировала моих адвокатов, что мне предъявлены обвинения", — написал Трамп, предположив, что основанием стала обнаруженная во время обыска в его поместье секретная документация. Он также добавил, что не ожидал, что такое когда-нибудь случится с бывшим президентом США.
Согласно сообщению журналиста ABC Джонатана Карла, американские власти предъявят Трампу обвинения по семи пунктам в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию.
Напомним, летом 2022 года агенты ФБР провели обыск в имении Трампа. Тогда у политика изъяли 11 комплектов секретных документов. Секретные материалы были найдены и у бывшего вице-президента Майка Пенса, который работал с Трампом. В прошлом месяце в его доме в Индиане обнаружили бумаги, которые содержали данные о заграничных рабочих поездках.
t.me / donaldtrumpteam