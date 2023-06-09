Трамп заявил, что его через адвокатов вызвали в суд на следующей неделе

Экс-президента США Дональда Трампа через адвокатов обязали прийти в суд 13 июня. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

"Коррумпированная администрация Байдена проинформировала моих адвокатов, что мне предъявлены обвинения", — написал Трамп, предположив, что основанием стала обнаруженная во время обыска в его поместье секретная документация. Он также добавил, что не ожидал, что такое когда-нибудь случится с бывшим президентом США.