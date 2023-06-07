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7 июня, 10:54

Теперь официально: Бывший заместитель Трампа вступил в президентскую гонку

Бывший вице-президент США Пенс официально объявил об участии в выборах

<p>Майк Пенс. Фото © Getty Images / George Frey</p>

Майк Пенс. Фото © Getty Images / George Frey

Бывший вице-президент США Майк Пенс объявил о своём участии в выборах США, которые пройдут в ноябре 2024 года. Он представляет Республиканскую партию и будет соперничать с экс-лидером страны Дональдом Трампом за выдвижение.

"Было бы легко оставаться в стороне. Но меня воспитывали не так. Поэтому сегодня перед Богом и моей семьёй я объявляю, что буду участвовать в выборах президента США", — заявил 63-летний Пенс в ходе выступления в штате Айова.

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О том, что бывший заместитель Трампа решил составить ему конкуренцию на выборах, ранее сообщало агентство Reuters. Официально о намерении участвовать в президентской гонке уже также заявили действующий американский лидер Джо Байден и экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Документы для участия в выборах также подали губернатор Флориды Рон Десантис и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.

Наталья Исакова
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