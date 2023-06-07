Теперь официально: Бывший заместитель Трампа вступил в президентскую гонку

Бывший вице-президент США Майк Пенс объявил о своём участии в выборах США, которые пройдут в ноябре 2024 года. Он представляет Республиканскую партию и будет соперничать с экс-лидером страны Дональдом Трампом за выдвижение.

"Было бы легко оставаться в стороне. Но меня воспитывали не так. Поэтому сегодня перед Богом и моей семьёй я объявляю, что буду участвовать в выборах президента США", — заявил 63-летний Пенс в ходе выступления в штате Айова.