Бывший заместитель Трампа решил составить ему конкуренцию на выборах
Бывший вице-президент США Пенс выдвинулся кандидатом на выборы
Бывший вице-президент США Майк Пенс. Обложка © Getty Images / Mario Tama
Бывший вице-президент США Майк Пенс подал документы для участия в выборах президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года, сообщает Reuters.
"Предвыборный штаб Пенса подал заявление о выдвижении его кандидатуры в Федеральную избирательную комиссию", — говорится в сообщении.
Пенс представляет Республиканскую партию и будет соперничать с экс-президентом США Дональдом Трампом за выдвижение. По данным агентства, 63-летний политик начнёт свою предвыборную кампанию с выступления в штате Айова.
Ранее сообщалось, что губернатор Флориды Рон Десантис подал документы для участия в выборах президента США. Действующий американский лидер Джо Байден и экс-глава Белого дома Дональд Трамп также официально объявили о намерении участвовать в выборах президента США.