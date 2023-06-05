Бывший заместитель Трампа решил составить ему конкуренцию на выборах

Бывший вице-президент США Майк Пенс подал документы для участия в выборах президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года, сообщает Reuters.

"Предвыборный штаб Пенса подал заявление о выдвижении его кандидатуры в Федеральную избирательную комиссию", — говорится в сообщении.