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5 июня, 15:55

Бывший заместитель Трампа решил составить ему конкуренцию на выборах

Бывший вице-президент США Пенс выдвинулся кандидатом на выборы

<p>Бывший вице-президент США Майк Пенс. Обложка © Getty Images / Mario Tama</p>

Бывший вице-президент США Майк Пенс. Обложка © Getty Images / Mario Tama

Бывший вице-президент США Майк Пенс подал документы для участия в выборах президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года, сообщает Reuters.

"Предвыборный штаб Пенса подал заявление о выдвижении его кандидатуры в Федеральную избирательную комиссию", — говорится в сообщении.

Пенс представляет Республиканскую партию и будет соперничать с экс-президентом США Дональдом Трампом за выдвижение. По данным агентства, 63-летний политик начнёт свою предвыборную кампанию с выступления в штате Айова.

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Ранее сообщалось, что губернатор Флориды Рон Десантис подал документы для участия в выборах президента США. Действующий американский лидер Джо Байден и экс-глава Белого дома Дональд Трамп также официально объявили о намерении участвовать в выборах президента США.

Наталья Исакова
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