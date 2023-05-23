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23 мая, 14:05

Адвокат Диллон: Такер Карлсон не будет участвовать в выборах президента США

Американский журналист Такер Карлсон "ни при каких обстоятельствах" не будет участвовать в грядущих выборах президента США, сообщила его адвокат Хармит Диллон. Она отметила, что комитет по его выдвижению прекратил свою деятельность.

"Мистер Карлсон не будет баллотироваться на пост президента в 2024 году ни при каких обстоятельствах, и, как следствие, ваши недостоверные сведения наносят ущерб мистеру Карлсону и обманывают его сторонников", написала она в письме комитету.

В своём твиттер-аккаунте Диллон подтвердила, что "Draft Tucker PAC прекращает свою деятельность после угрозы привлечения к юридической ответственности от Карлсона".

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Ранее комитет политических действий по выдвижению телеведущего Tucker PAC предложил выдвинуть его кандидатуру на выборы президента США 2024 года. В опубликованном ролике говорится, в частности, что Карлсон "разнесёт Джо Байдена на дебатах".

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ТАСС / EPA / Szilard Koszticsak

Матвей Константинов
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