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24 мая, 19:47

Губернатор Флориды Десантис подал документы для участия в выборах президента США

<p>Губернатор штата Флорида Рон Десантис. Обложка © twitter / <a href="https://twitter.com/govrondesantis/status/1652047697262551057" target="_blank" rel="noopener noreferrer">govrondesantis</a></p>

Губернатор штата Флорида Рон Десантис. Обложка © twitter / govrondesantis

Губернатор штата Флорида Рон Десантис подал документы для участия в президентских выборах, которые состоятся в США в ноябре 2024 года. Соответствующие данные представлены на официальном сайте американской Федеральной комиссии по выборам. Известно, что он представляет республиканскую партию.

Именно 44-летнего Десантиса многие американские СМИ называют основным конкурентом бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в стане республиканцев. По данным апрельского опроса, проведённого телеканалом NBS News, как минимум 31% избирателей от Республиканской партии поддержали бы Десантиса на предварительном голосовании.

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О том, что республиканец Рон Десантис собирается выдвигать свою кандидатуру на выборы президента США, ранее сообщала газета Wall Street Journal. На данный момент известно о двух кандидатах, которые составят ему конкуренцию. Это действующий американский лидер Джо Байден и экс-глава Белого дома Дональд Трамп, которые официально объявили о намерении участвовать в выборах президента США.

Оксана Попова
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