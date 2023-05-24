Губернатор Флориды Десантис подал документы для участия в выборах президента США
Губернатор штата Флорида Рон Десантис. Обложка © twitter / govrondesantis
Губернатор штата Флорида Рон Десантис подал документы для участия в президентских выборах, которые состоятся в США в ноябре 2024 года. Соответствующие данные представлены на официальном сайте американской Федеральной комиссии по выборам. Известно, что он представляет республиканскую партию.
Именно 44-летнего Десантиса многие американские СМИ называют основным конкурентом бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в стане республиканцев. По данным апрельского опроса, проведённого телеканалом NBS News, как минимум 31% избирателей от Республиканской партии поддержали бы Десантиса на предварительном голосовании.
О том, что республиканец Рон Десантис собирается выдвигать свою кандидатуру на выборы президента США, ранее сообщала газета Wall Street Journal. На данный момент известно о двух кандидатах, которые составят ему конкуренцию. Это действующий американский лидер Джо Байден и экс-глава Белого дома Дональд Трамп, которые официально объявили о намерении участвовать в выборах президента США.