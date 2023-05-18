На следующей неделе в гонке за кресло президента США появится новый кандидат
WSJ: Губернатор Флориды Десантис вскоре объявит о намерении участвовать в выборах
Губернатор штата Флорида Рон Десантис на следующей неделе официально объявит о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
"Губернатор Флориды Рон Десантис официально вступит в гонку за пост президента на следующей неделе", — сказано в записи.
Подробностей этого мероприятия пока нет.
Напомним, и действующий американский лидер Джо Байден, и экс-глава Белого дома Дональд Трамп официально объявили о намерении участвовать в выборах президента США. Они состоятся в ноябре 2024 года.