На следующей неделе в гонке за кресло президента США появится новый кандидат

Губернатор штата Флорида Рон Десантис на следующей неделе официально объявит о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

"Губернатор Флориды Рон Десантис официально вступит в гонку за пост президента на следующей неделе", — сказано в записи.

Подробностей этого мероприятия пока нет.