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18 мая, 03:04

На следующей неделе в гонке за кресло президента США появится новый кандидат

WSJ: Губернатор Флориды Десантис вскоре объявит о намерении участвовать в выборах

Губернатор штата Флорида Рон Десантис на следующей неделе официально объявит о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

"Губернатор Флориды Рон Десантис официально вступит в гонку за пост президента на следующей неделе", — сказано в записи.

Подробностей этого мероприятия пока нет.

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Напомним, и действующий американский лидер Джо Байден, и экс-глава Белого дома Дональд Трамп официально объявили о намерении участвовать в выборах президента США. Они состоятся в ноябре 2024 года.

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Артур Лапсаков
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