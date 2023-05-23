Маск 24 мая пообщается в прямом эфире с новым кандидатом на выборах президента США
CNN: Губернатор Флориды Десантис выдвинет кандидатуру 24 мая в беседе с Маском
Губернатор штата Флорида Рон Десантис собрался анонсировать планы баллотироваться в президенты США в разговоре с Илоном Маском. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник.
Это произойдёт в программе 24 мая на платформе для аудиобесед Twitter Spaces. Как ранее говорил миллиардер, разговор будет в прямом эфире.
"Я буду брать интервью у Рона Десантиса, он должен сделать довольно важное заявление. И это будет первый раз, когда нечто подобное происходит в социальных сетях, с вопросами и ответами в реальном времени, без сценария", — сказал Маск.
О том, что республиканец Рон Десантис собирается выдвигать свою кандидатуру на выборы президента США, ранее сообщала газета Wall Street Journal. Однако точных сроков, когда это произойдёт, журналисты не называли.
Wikipedia / Steve Jurvetson