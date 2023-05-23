Регион

Уведомления отключены

23 мая, 19:57

Маск 24 мая пообщается в прямом эфире с новым кандидатом на выборах президента США

CNN: Губернатор Флориды Десантис выдвинет кандидатуру 24 мая в беседе с Маском

Губернатор штата Флорида Рон Десантис собрался анонсировать планы баллотироваться в президенты США в разговоре с Илоном Маском. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник.

Это произойдёт в программе 24 мая на платформе для аудиобесед Twitter Spaces. Как ранее говорил миллиардер, разговор будет в прямом эфире.

Адвокат Диллон: Такер Карлсон не будет участвовать в выборах президента США

Адвокат Диллон: Такер Карлсон не будет участвовать в выборах президента США

"Я буду брать интервью у Рона Десантиса, он должен сделать довольно важное заявление. И это будет первый раз, когда нечто подобное происходит в социальных сетях, с вопросами и ответами в реальном времени, без сценария", — сказал Маск.

О том, что республиканец Рон Десантис собирается выдвигать свою кандидатуру на выборы президента США, ранее сообщала газета Wall Street Journal. Однако точных сроков, когда это произойдёт, журналисты не называли.

Обложка ©

Wikipedia / Steve Jurvetson

Артур Лапсаков
  • Новости
  • США
  • Илон Маск
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров