Экс-губернатор Нью-Джерси Кристи поборется за президентское кресло в США
Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи решил участвовать в президентских выборах
Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. Обложка © twitter / Chris Christie
Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи сообщил о намерении участвовать в президентской гонке в 2024 году. По данным телеканала Fox News, он представляет Республиканскую партию.
"Я не могу гарантировать успех в том, что я собираюсь сделать. Но я гарантирую вам, что в конце концов у вас не останется сомнений в том, кто я такой, чего я стою и заслуживаю ли я этого", — объявил Кристи в ходе выступления перед сторонниками.
Эта президентская гонка не первая в биографии Кристи. В 2016 году он добивался выдвижения от Республиканской партии, но был вынужден снять кандидатуру из-за низкого уровня поддержки в нескольких штатах. Он поддержал Дональда Трампа, который в итоге одержал победу в выборах.
Официально о намерении участвовать в президентской гонке заявили действующий американский лидер Джо Байден и экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Документы для участия в выборах уже подали губернатор Флориды Рон Десантис и вице-президент США Майк Пенс. Трое последних представляют Республиканскую партию. Выборы состоятся в ноябре 2024 года.