Экс-губернатор Нью-Джерси Кристи поборется за президентское кресло в США

Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи сообщил о намерении участвовать в президентской гонке в 2024 году. По данным телеканала Fox News, он представляет Республиканскую партию.

"Я не могу гарантировать успех в том, что я собираюсь сделать. Но я гарантирую вам, что в конце концов у вас не останется сомнений в том, кто я такой, чего я стою и заслуживаю ли я этого", — объявил Кристи в ходе выступления перед сторонниками.

Эта президентская гонка не первая в биографии Кристи. В 2016 году он добивался выдвижения от Республиканской партии, но был вынужден снять кандидатуру из-за низкого уровня поддержки в нескольких штатах. Он поддержал Дональда Трампа, который в итоге одержал победу в выборах.