Трамп едко поздравил Десантиса с вступлением в борьбу за президентский пост

Бывший американский лидер Дональд Трамп поздравил однопартийца, губернатора штата Флорида Рона Десантиса с выдвижением кандидатуры для участия в президентских выборах. Правда, не обошлось и без словесных подколов: экс-лидер США пожелал конкуренту ощутить на себе "полный набор впечатлений" от нападок оппонентов.

"Хочу лично поздравить Десантиса с объявлением о том, что он вступает в борьбу за пост президента США. Надеюсь, что он получит полный набор впечатлений от нападок со стороны марксистов, коммунистов, левых радикалов нашей страны. Без этого он никогда не получит представления о работе, которую он выполняет", — заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

По данным Трампа, те, кого он перечислил, намного хуже лидеров государств, которые враждебно настроены к Штатам. Также он подчеркнул, что им нужно "нанести основательные поражения", чтобы сделать страну "вновь великой".