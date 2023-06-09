Защита Трампа надеется, что его не арестуют после предъявления обвинений
Адвокат Трасти: Арест Трампа во время предъявления ему обвинений не ожидается
Бывшего президента США Дональда Трампа не будут арестовывать 13 июня после предъявления ему обвинений по делу о секретных документах. Надежду выразил адвокат политика Джим Трасти.
"Речь идёт о явке по повестке. Он убегать не собирается, не представляет опасности для общества. Так что ни ареста, ни ордера не будет, никакой такой ерунды. Но нам предстоит пройти через необходимые бюрократические процедуры", — сказал Трасти в эфире телеканала СNN.
Сам Трамп уверен, что власти пытаются уничтожить его репутацию, чтобы победить на выборах президента в 2024 году.
Напомним, летом 2022 года агенты ФБР провели обыск в имении Трампа. Тогда у политика изъяли 11 комплектов секретных документов. Секретные материалы были обнаружены и у бывшего вице-президента Майка Пенса, который работал с Трампом. В январе в его доме в Индиане обнаружили бумаги, которые содержали данные о заграничных рабочих поездках.
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