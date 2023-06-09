Защита Трампа надеется, что его не арестуют после предъявления обвинений

Бывшего президента США Дональда Трампа не будут арестовывать 13 июня после предъявления ему обвинений по делу о секретных документах. Надежду выразил адвокат политика Джим Трасти.

"Речь идёт о явке по повестке. Он убегать не собирается, не представляет опасности для общества. Так что ни ареста, ни ордера не будет, никакой такой ерунды. Но нам предстоит пройти через необходимые бюрократические процедуры", — сказал Трасти в эфире телеканала СNN.