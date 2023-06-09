Маккарти назвал "мрачным днём для Америки" обвинения против Трампа
Спикер Маккарти возмутился Байденом из-за обвинений против Трампа
Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти считает немыслимым тот факт, что действующий американский лидер Джо Байден выдвигает обвинения против основного конкурента на выборах 2024 года Дональда Трампа.
"Это мрачный день для Америки. Немыслимо, чтобы президент предъявлял обвинения против основного кандидата, противостоящего ему", — заявил Маккарти.
Сенатор выразил поддержку Трампу, отметив, что сам Байден держал у себя дома секретные документы десятки лет, но никто его за это не упрекал. Что касается самих обвинений, спикер находит их возмутительно несправедливыми.
А ранее экс-президента США Дональда Трампа через адвокатов обязали прийти в суд 13 июня. Согласно сообщению журналиста ABC Джонатана Карла, американские власти предъявят экс-президенту обвинения по семи пунктам в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию. Напомним, летом 2022 года агенты ФБР провели обыск в имении Трампа. Тогда у политика изъяли 11 комплектов секретных документов.
Twitter / Kevin McCarthy