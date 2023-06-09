Маккарти назвал "мрачным днём для Америки" обвинения против Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти считает немыслимым тот факт, что действующий американский лидер Джо Байден выдвигает обвинения против основного конкурента на выборах 2024 года Дональда Трампа.

"Это мрачный день для Америки. Немыслимо, чтобы президент предъявлял обвинения против основного кандидата, противостоящего ему", — заявил Маккарти.

Сенатор выразил поддержку Трампу, отметив, что сам Байден держал у себя дома секретные документы десятки лет, но никто его за это не упрекал. Что касается самих обвинений, спикер находит их возмутительно несправедливыми.