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9 июня, 23:37

Конгрессмен Биггс предложил судить Байдена и его сына из-за обвинений против Трампа

Республиканская партия обязана поддержать экс-президента США Дональда Трампа и судить действующего лидера Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Такое мнение высказал конгрессмен-республиканец Энди Биггс.

"Республиканская партия должна встать на защиту и противостоять их усилиям", сказал Биггс в беседе с РИА "Новости", уточнив, что у политсилы "есть горы доказательств".

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Суд: Трамп хранил данные о ядерных программах США в коробках в туалете и ванной

Биггс в своих соцсетях опубликовал пост: "Мы теперь находимся на стадии войны. Око за око". Кроме того, он отметил, что "Министерство юстиции пошло вразнос" и превратилось в политическое орудие.

Напомним, экс-президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения в хранении секретных документов по 38 пунктам. Сам он заявил о своей невиновности и напомнил, что в офисе и доме Джо Байдена обнаружено 1850 коробок секретных документов, хранившихся там на протяжении многих лет.

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Юлия Коновалова
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