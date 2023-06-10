Конгрессмен Биггс предложил судить Байдена и его сына из-за обвинений против Трампа

Республиканская партия обязана поддержать экс-президента США Дональда Трампа и судить действующего лидера Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Такое мнение высказал конгрессмен-республиканец Энди Биггс.

"Республиканская партия должна встать на защиту и противостоять их усилиям", — сказал Биггс в беседе с РИА "Новости", уточнив, что у политсилы "есть горы доказательств".

Биггс в своих соцсетях опубликовал пост: "Мы теперь находимся на стадии войны. Око за око". Кроме того, он отметил, что "Министерство юстиции пошло вразнос" и превратилось в политическое орудие.