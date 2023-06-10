Конгрессмен Биггс предложил судить Байдена и его сына из-за обвинений против Трампа
Республиканская партия обязана поддержать экс-президента США Дональда Трампа и судить действующего лидера Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Такое мнение высказал конгрессмен-республиканец Энди Биггс.
"Республиканская партия должна встать на защиту и противостоять их усилиям", — сказал Биггс в беседе с РИА "Новости", уточнив, что у политсилы "есть горы доказательств".
Биггс в своих соцсетях опубликовал пост: "Мы теперь находимся на стадии войны. Око за око". Кроме того, он отметил, что "Министерство юстиции пошло вразнос" и превратилось в политическое орудие.
Напомним, экс-президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения в хранении секретных документов по 38 пунктам. Сам он заявил о своей невиновности и напомнил, что в офисе и доме Джо Байдена обнаружено 1850 коробок секретных документов, хранившихся там на протяжении многих лет.