Суд: Трамп хранил данные о ядерных программах США в коробках в туалете и ванной

Обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа по делу о секретных документах предполагают лишение свободы в совокупности на 400 лет. Об этом говорится в тексте обвинительного заключения, опубликованном судом в Майами.

Также пункты наказания предусматривают штрафы. Итоговый вердикт может быть определён путём их сложения. Ни одно из выдвинутых Трампу обвинений не предполагает минимального срока заключения или минимального штрафа. Часть обвинений предъявлены по так называемому закону о шпионаже и касаются намеренного сокрытия секретных документов, а также важной для национальной безопасности информации. Другая часть касается участия политика вместе с помощником Уолтом Наутой в сговоре для сокрытия преступления.