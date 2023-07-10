Заявлением о том, что американский лидер Джо Байден мог бы завершить украинский конфликт за пять минут, Киев признал, что является марионеткой Вашингтона. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя свежие откровения Владимира Зеленского.

"Это открытое признание того, что украинская агрессия — а следовательно, и весь конфликт — целиком и полностью зависит от Вашингтона. Фактически Зеленский публично подтвердил, что никаких самостоятельных решений не принимает, а лишь является послушной марионеткой Запада", — рассуждает собеседник Лайфа.

Депутат отметил, что обращают на себя внимание и условия, при которых, по мнению Зеленского, США положили бы конец конфликту: речь идёт о потере территорий. По мнению Хамитова, таким образом Киев расписывается в том, что его цели — насильно захватить те территории, жители которых уже давно и недвусмысленно высказались о своём желании быть вместе с Россией. В этой ситуации, отмечает собеседник Лайфа, украинский режим пытается не просто повернуть вспять естественный ход истории, но и "открыто проявляет наплевательское отношение к воле людей", интересы которых Зеленский как политик обязан учитывать в первую очередь.

"Маски действительно рано или поздно срываются даже у тех, кто изо всех сил пытается делать хорошую мину при плохой игре. Вот и Киев вслед за своими западными кураторами уже не вспоминает о громких словах вроде "защита мира" или "нарушение прав", а прямо говорит, что ему нужны территории любой ценой. Видимо, почувствовав свой скорый крах, пытаются повышать ставки, хотя играть уже, по сути, нечем", — заключил депутат.