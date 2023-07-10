В словах Зеленского о Байдене увидели сразу два признания "по Фрейду"
Депутат Хамитов: Зеленский публично подтвердил, что самостоятельных решений не принимает
Заявлением о том, что американский лидер Джо Байден мог бы завершить украинский конфликт за пять минут, Киев признал, что является марионеткой Вашингтона. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя свежие откровения Владимира Зеленского.
"Это открытое признание того, что украинская агрессия — а следовательно, и весь конфликт — целиком и полностью зависит от Вашингтона. Фактически Зеленский публично подтвердил, что никаких самостоятельных решений не принимает, а лишь является послушной марионеткой Запада", — рассуждает собеседник Лайфа.
Депутат отметил, что обращают на себя внимание и условия, при которых, по мнению Зеленского, США положили бы конец конфликту: речь идёт о потере территорий. По мнению Хамитова, таким образом Киев расписывается в том, что его цели — насильно захватить те территории, жители которых уже давно и недвусмысленно высказались о своём желании быть вместе с Россией. В этой ситуации, отмечает собеседник Лайфа, украинский режим пытается не просто повернуть вспять естественный ход истории, но и "открыто проявляет наплевательское отношение к воле людей", интересы которых Зеленский как политик обязан учитывать в первую очередь.
"Маски действительно рано или поздно срываются даже у тех, кто изо всех сил пытается делать хорошую мину при плохой игре. Вот и Киев вслед за своими западными кураторами уже не вспоминает о громких словах вроде "защита мира" или "нарушение прав", а прямо говорит, что ему нужны территории любой ценой. Видимо, почувствовав свой скорый крах, пытаются повышать ставки, хотя играть уже, по сути, нечем", — заключил депутат.
Ранее Зеленский заявил, что Байден мог бы завершить украинский конфликт за пять минут, однако ценой потери территорий. Киев, по словам президента Украины, не пошёл бы на это.
Сайт президента Украины