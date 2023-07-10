Зеленский заявил о шансе Байдена закончить конфликт на Украине за пять минут
Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт за пять минут ценой Украины
Американский лидер Джо Байден мог бы завершить украинский конфликт за пять минут, однако ценой потери территорий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Если мы говорим о прекращении конфликта ценой Украины, другими словами, о том, чтобы заставить нас отказаться от наших территорий, что ж, я думаю, что таким образом Байден мог бы его закончить даже за пять минут", — сказал лидер Незалежной в интервью ABC News.
По словам Зеленского, Киев бы не пошёл на это. Также украинский лидер отметил, что бывший президент США Дональд Трамп однажды имел шанс окончить конфликт, однако, как считает политик, "у него, должно быть, были какие-то другие приоритеты".
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на предстоящих выборах главы государства за сутки обеспечит урегулирование украинского конфликта. В последний раз, говоря это, он отметил, что такая задача для него не составит труда.
Flickr / The White House