Украинский президент Владимир Зеленский не верит, что Дональд Трамп сможет остановить конфликт на Украине, если станет президентом США. Об этом он заявил в интервью NBC.

"Почему он не сделал это раньше? Он был президентом, когда здесь шла война", — сказал Зеленский, имея в виду ситуацию в Донбассе до начала СВО. По его мнению, сейчас никто не смог бы решить проблему мирным путём, просто поговорив с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава Незалежной назвал американских политиков, призывающих к сокращению военной помощи ВСУ, таких как Трамп и Рон Десантис, опасными для киевского режима и пригрозил США войной с Россией, если та одержит победу в нынешнем конфликте.