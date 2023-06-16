Зеленский оценил способности Трампа остановить украинский конфликт за 24 часа
NBC: Зеленский сомневается, что Трамп остановит конфликт на Украине за 24 часа
Украинский президент Владимир Зеленский не верит, что Дональд Трамп сможет остановить конфликт на Украине, если станет президентом США. Об этом он заявил в интервью NBC.
"Почему он не сделал это раньше? Он был президентом, когда здесь шла война", — сказал Зеленский, имея в виду ситуацию в Донбассе до начала СВО. По его мнению, сейчас никто не смог бы решить проблему мирным путём, просто поговорив с российским лидером Владимиром Путиным.
Глава Незалежной назвал американских политиков, призывающих к сокращению военной помощи ВСУ, таких как Трамп и Рон Десантис, опасными для киевского режима и пригрозил США войной с Россией, если та одержит победу в нынешнем конфликте.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах главы государства за сутки обеспечит урегулирование украинского конфликта. Он назвал это задачей, которая не составит труда.
t.me / Zelenskiy / Official