Немецкое издание Bild рассказало о деталях оборонного плана НАТО в случае нападения со стороны России. Программа, которую генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал самой крупной со времён холодной войны, состоит из 4,4 тысячи страниц.

Согласно информации газеты, предполагается развёртывание 300 тысяч бойцов в высокой степени готовности. Главнокомандующий силами НАТО в Европе при возникновении опасности будет вправе принимать ряд решений без консультаций с Североатлантическим альянсом. План подразумевает, что ФРГ станет важнейшим логистическим узлом для силы блока. По данным Bild, обсуждается открытие второго штаба сухопутных сил НАТО в городе Висбаден. Другой уже есть в турецком Измире.

При этом ряд государств альянса будут защищать союзников. Так, ФРГ будет оборонять Литву, Британия — Эстонию, а Канада — Латвию. Кроме того, НАТО планирует укрепить защиту трубопроводов, чтобы противостоять диверсиям. А союзники хотят укреплять подразделения с тяжёлыми вооружениями, чтобы они могли участвовать в осложнённых боях. Также в планах развитие системы противовоздушной обороны и расширение запасов дальнобойных ракет, артиллерийских систем.

По данным Bild, члены блока подтвердили приверженность к увеличению расходов на оборону — минимум 2% от собственного ВВП.