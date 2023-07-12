Регион

Уведомления отключены

12 июля, 15:39

В Польше заявили о плане НАТО по переброске 100 тысяч солдат к границам России

Дуда: НАТО приняла план отправки в Польшу ста тысяч солдат при необходимости

Президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что члены НАТО приняли план переброски 100 тысяч солдат в Польшу, если для этого возникнет необходимость. Его заявление транслировало Польское телевидение.

"Что предполагается: если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота, на нашу территорию было бы направлено плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны", — сказал польский лидер.

Германия передумала ремонтировать в Польше подбитые на Украине "Леопарды"

Германия передумала ремонтировать в Польше подбитые на Украине "Леопарды"

На данный момент в Польше находятся около 10 тысяч солдат НАТО. Большую часть из них составляют американские военнослужащие.

Ранее Лайф писал о том, что в НАТО допустили присоединение Польши к программе Nuclear Sharing. Это позволит разместить на территории страны ядерное оружие.

Обложка ©

Getty Images / Thomas Kronsteiner

Илья Суриков
  • Новости
  • НАТО
  • Анджей Дуда
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров