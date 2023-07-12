В Польше заявили о плане НАТО по переброске 100 тысяч солдат к границам России

Президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что члены НАТО приняли план переброски 100 тысяч солдат в Польшу, если для этого возникнет необходимость. Его заявление транслировало Польское телевидение.

"Что предполагается: если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота, на нашу территорию было бы направлено плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны", — сказал польский лидер.

На данный момент в Польше находятся около 10 тысяч солдат НАТО. Большую часть из них составляют американские военнослужащие.