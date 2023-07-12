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12 июля, 10:06

Германия передумала ремонтировать в Польше подбитые на Украине "Леопарды"

Handelsblatt: ФРГ передумала создавать в Польше базу ремонта украинских танков

Германия и Польша не смогли договориться об условиях создания на территории последней совместного центра обслуживания и ремонта танков Leopard с Украины. Как пишет газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники, Берлин отказался от идеи создания такого центра.

"Причина решения, о котором официально будет объявлено в ближайшие дни, с точки зрения ФРГ, заключается в абсолютно завышенных ценовых ожиданиях со стороны польской стороны", — говорится в статье.

О том, что у Польши и Германии есть такие разногласия, ранее писал и журнал Der Spiegel. По его данным, проблемы в переговорах были из-за Варшавы. Так, польская государственная компания PGZ только за первичный осмотр "Леопардов" хотела брать 100 тысяч евро, хотя в Германии это обходится в 12 тысяч евро.

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Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал, что некоторые поставленные Киеву западные танки, в том числе Leopard, а также боевые машины, задействованные в контрнаступлении, уже уничтожены. При этом экс-разведчик из США Скотт Риттер полагает, что украинские военнослужащие сами подрывают технику, лишь бы не идти в бой.

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ТАСС / EPA / Javier Cebollada

Андрей Григорьев
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