Германия передумала ремонтировать в Польше подбитые на Украине "Леопарды"
Handelsblatt: ФРГ передумала создавать в Польше базу ремонта украинских танков
Германия и Польша не смогли договориться об условиях создания на территории последней совместного центра обслуживания и ремонта танков Leopard с Украины. Как пишет газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники, Берлин отказался от идеи создания такого центра.
"Причина решения, о котором официально будет объявлено в ближайшие дни, с точки зрения ФРГ, заключается в абсолютно завышенных ценовых ожиданиях со стороны польской стороны", — говорится в статье.
О том, что у Польши и Германии есть такие разногласия, ранее писал и журнал Der Spiegel. По его данным, проблемы в переговорах были из-за Варшавы. Так, польская государственная компания PGZ только за первичный осмотр "Леопардов" хотела брать 100 тысяч евро, хотя в Германии это обходится в 12 тысяч евро.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал, что некоторые поставленные Киеву западные танки, в том числе Leopard, а также боевые машины, задействованные в контрнаступлении, уже уничтожены. При этом экс-разведчик из США Скотт Риттер полагает, что украинские военнослужащие сами подрывают технику, лишь бы не идти в бой.
ТАСС / EPA / Javier Cebollada