Германия передумала ремонтировать в Польше подбитые на Украине "Леопарды"

Германия и Польша не смогли договориться об условиях создания на территории последней совместного центра обслуживания и ремонта танков Leopard с Украины. Как пишет газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники, Берлин отказался от идеи создания такого центра.

"Причина решения, о котором официально будет объявлено в ближайшие дни, с точки зрения ФРГ, заключается в абсолютно завышенных ценовых ожиданиях со стороны польской стороны", — говорится в статье.

О том, что у Польши и Германии есть такие разногласия, ранее писал и журнал Der Spiegel. По его данным, проблемы в переговорах были из-за Варшавы. Так, польская государственная компания PGZ только за первичный осмотр "Леопардов" хотела брать 100 тысяч евро, хотя в Германии это обходится в 12 тысяч евро.