В НАТО ответили на вопрос о размещении в Польше ядерного оружия

В НАТО допускают присоединение Варшавы к программе Nuclear Sharing, что позволит разместить на территории Польши ядерное оружие, рассказали в альянсе газете "Известия". При этом эксперты считают, что данный вопрос довольно длительный и сложный и в ближайшее время включения в проект ждать не стоит.

"Союзники адаптируют планирование и стратегию НАТО с 2014 года. Это непрерывный процесс. Польша участвует в ядерном планировании и учениях НАТО в качестве члена Nuclear Planning Group (группа ядерного планирования)", — сообщили в НАТО в беседе с газетой.

Но перспективы Польши в данном вопросе довольно туманные, считает младший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Василий Климов. Он объяснил, что процесс присоединения страны к программе Nuclear Sharing очень сложный: тяжелее, чем включение нового государства в альянс. К тому же такое оружие нужно хранить в специальных помещениях, которыми Варшава, естественно, не обладает.

Кроме того, для включения в программу Варшава должна получить одобрение президента США, премьер-министра Великобритании, а также группы ядерного планирования (NPG), куда входят все государства – участники НАТО за исключением Франции. Однако если Польша и добьётся желаемого, то для России вряд ли что-то изменится, убеждены эксперты.