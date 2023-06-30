Польша хочет разместить у себя ядерное оружие НАТО

В ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии Польша хочет принять участие в программе НАТО Nuclear Sharing. Об этом объявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы обращаемся к НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing", — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.