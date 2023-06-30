Польша хочет разместить у себя ядерное оружие НАТО
Премьер Польши заявил о желании участвовать в программе НАТО об использовании ЯО
В ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии Польша хочет принять участие в программе НАТО Nuclear Sharing. Об этом объявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
"По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы обращаемся к НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing", — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Лайф напоминает, Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент РФ Владимир Путин привёл аналогию с Вашингтоном, который держит своё тактическое вооружение в Европе. По словам российского лидера, Москва лишь сделает то же самое, не нарушая международных обязательств. 16 июня Путин объявил, что ядерные заряды уже доставлены на территорию Республики Беларусь, но это только первая их часть.
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