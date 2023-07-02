Провокации Североатлантического альянса, направленные против России, превратятся в масштабную проблему не только для Европы, но и для мира в целом. Об этом сообщает обозреватель китайской газеты "Жэньминь жибао" Сюй Хайюнь.

В материале журналист напомнил об энергетическом и продовольственном кризисах. По его словам, при продолжении экспансии НАТО на восток экономика Европы окажется "на дне".

"Политические, социальные, культурные и расовые проблемы на континенте только усугубятся", — сообщается в статье.

Обозреватель также обратил внимание, что странам Евросоюза придётся заплатить огромную цену за свои поступки. По его словам, от своеволия НАТО пострадают и другие государства.