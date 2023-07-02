Евросоюзу предрекли скорую расплату из-за своеволия НАТО в отношении России
Жэньминь жибао: Провокации НАТО в адрес РФ вырастут в проблему для Европы
Провокации Североатлантического альянса, направленные против России, превратятся в масштабную проблему не только для Европы, но и для мира в целом. Об этом сообщает обозреватель китайской газеты "Жэньминь жибао" Сюй Хайюнь.
В материале журналист напомнил об энергетическом и продовольственном кризисах. По его словам, при продолжении экспансии НАТО на восток экономика Европы окажется "на дне".
"Политические, социальные, культурные и расовые проблемы на континенте только усугубятся", — сообщается в статье.
Обозреватель также обратил внимание, что странам Евросоюза придётся заплатить огромную цену за свои поступки. По его словам, от своеволия НАТО пострадают и другие государства.
Ранее экс-конгрессвумен Тулси Габбард заявила, что политика американского лидера Джо Байдена и его администрации приблизила мир к порогу ядерной войны. Об этом, в частности, свидетельствуют регулярные сообщения властей США о намерении ввести войска НАТО на Украину.
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