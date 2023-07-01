Президент Украины Владимир Зеленский готов послать тысячи людей на смерть ради членства страны в НАТО. Так считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

"Президент Украины Зеленский заявил, что хочет показать "результат на поле боя" к саммиту НАТО. Послушайте, ведь это же чудовищно. Он хочет послать тысячи людей на верную смерть, только чтобы в Брюсселе пообещали членство в альянсе", — написал он в телеграм-канале.

Он также считает, что людей отправят на бой не за родину и независимость, а наоборот, "за зависимость". По мнению Косачёва, это попытка попасть в "предбанник Запада". Законодатель считает, что будет мало денацификации как результата СВО. На Украине нужны будут курсы элементарной человечности и достоинства.