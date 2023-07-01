В Совфеде сочли чудовищным, что Киев готов жертвовать людьми ради Запада
Косачёв назвал чудовищным план Киева послать тысячу людей на смерть ради НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский готов послать тысячи людей на смерть ради членства страны в НАТО. Так считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
"Президент Украины Зеленский заявил, что хочет показать "результат на поле боя" к саммиту НАТО. Послушайте, ведь это же чудовищно. Он хочет послать тысячи людей на верную смерть, только чтобы в Брюсселе пообещали членство в альянсе", — написал он в телеграм-канале.
Он также считает, что людей отправят на бой не за родину и независимость, а наоборот, "за зависимость". По мнению Косачёва, это попытка попасть в "предбанник Запада". Законодатель считает, что будет мало денацификации как результата СВО. На Украине нужны будут курсы элементарной человечности и достоинства.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский уже "откровенно" не устраивает США и остальной Запад.
Getty Images / Anadolu Agency