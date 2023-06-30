Экс-премьер Украины рассказал, на кого Запад может заменить Зеленского

На фоне провала контрнаступления ВСУ президент Украины Владимир Зеленский уже "откровенно" не устраивает США и остальной Запад. Так считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его мнению, украинскому лидеру уже ищут замену.

Экс-премьер отметил, что западная пресса фактически в открытую заявляет о том, что контрнаступление украинских войск — это самоубийство и полная неудача для Запада.

"Все провалы на фронте будут тяжким грузом ложиться на плечи Зеленского, который уже откровенно не устраивает США. А чтобы подвести Украину к "мирным переговорам", на Западе сейчас лихорадочно ищут кандидатуру, не отметившуюся резкими антироссийскими заявлениями, которая заменит Зеленского", — написал Азаров в соцсети.

Он также считает, что на роль номинального лидера Украины вместо нынешнего президента могут поставить мэра Киева Виталия Кличко, председателя Верховной рады Руслана Стефанчука и даже жену нынешнего украинского лидера Елену Зеленскую. Азаров указал, что США намерены заморозить конфликт, несмотря на все отрицания.