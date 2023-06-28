Зеленский отложил отставку Кличко "до лучших времён" под давлением Запада, утверждают СМИ

Офис президента Украины под давлением Запада "до лучших времён" отложил отставку Виталия Кличко с поста главы Киевской городской администрации, пишет "Страна" со ссылкой на высокопоставленный источник во власти.

"Попытки как-то подвинуть Кличко — наше перманентное состояние. Не в первый раз и не в последний раз попытались. Правда, он "большой", подвинуть тяжело. И его ещё подпирают наши западные партнёры", — утверждает издание.