Регион

Уведомления отключены

28 июня, 11:27

Зеленский отложил отставку Кличко "до лучших времён" под давлением Запада, утверждают СМИ

"Страна": Офис Зеленского под давлением Запада отложил отставку Кличко

Офис президента Украины под давлением Запада "до лучших времён" отложил отставку Виталия Кличко с поста главы Киевской городской администрации, пишет "Страна" со ссылкой на высокопоставленный источник во власти.

"Попытки как-то подвинуть Кличко — наше перманентное состояние. Не в первый раз и не в последний раз попытались. Правда, он "большой", подвинуть тяжело. И его ещё подпирают наши западные партнёры", утверждает издание.

А близкий к самому Кличко источник заявил, что от Запада поступил "совершенно однозначный" сигнал о недопущении уничтожения местного самоуправления. Причём офис Зеленского не мог это игнорировать. Собеседник издания подчеркнул, что с "самого начала" было ясно, что ситуации с киевскими бомбоубежищами недостаточно для отставки градоначальника.

Зеленский провалил операцию по увольнению Кличко

Зеленский провалил операцию по увольнению Кличко

Напомним, по информации журналистов, офис президента Украины хочет добиться отставки Виталия Кличко, используя скандал из-за состояния киевских бомбоубежищ. В качестве замены ему видят бывшего главу Луганской областной областной военной администрации Сергея Гайдая, экс-куратора проекта "Большая стройка" Юрия Голика или министра стратегической промышленности Александра Камышина. Сам Кличко недавно записал обращение с резкой критикой властей из-за данной ситуации.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANDRE KOSTERS

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Виталий Кличко
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров