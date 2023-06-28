Зеленский отложил отставку Кличко "до лучших времён" под давлением Запада, утверждают СМИ
"Страна": Офис Зеленского под давлением Запада отложил отставку Кличко
Офис президента Украины под давлением Запада "до лучших времён" отложил отставку Виталия Кличко с поста главы Киевской городской администрации, пишет "Страна" со ссылкой на высокопоставленный источник во власти.
"Попытки как-то подвинуть Кличко — наше перманентное состояние. Не в первый раз и не в последний раз попытались. Правда, он "большой", подвинуть тяжело. И его ещё подпирают наши западные партнёры", — утверждает издание.
А близкий к самому Кличко источник заявил, что от Запада поступил "совершенно однозначный" сигнал о недопущении уничтожения местного самоуправления. Причём офис Зеленского не мог это игнорировать. Собеседник издания подчеркнул, что с "самого начала" было ясно, что ситуации с киевскими бомбоубежищами недостаточно для отставки градоначальника.
Напомним, по информации журналистов, офис президента Украины хочет добиться отставки Виталия Кличко, используя скандал из-за состояния киевских бомбоубежищ. В качестве замены ему видят бывшего главу Луганской областной областной военной администрации Сергея Гайдая, экс-куратора проекта "Большая стройка" Юрия Голика или министра стратегической промышленности Александра Камышина. Сам Кличко недавно записал обращение с резкой критикой властей из-за данной ситуации.
ТАСС / EPA / ANDRE KOSTERS