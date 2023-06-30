"Актёр!": В США раскритиковали Зеленского и назвали украинскую армию "нацистской"

Член американского конгресса Марджори Тейлор Грин подвергла жёсткой критике украинского лидера Владимира Зеленского за его решение отложить проведение президентских выборов в стране. В твиттере она припомнила ему актёрскую профессию и назвала армию Незалежной "нацистской".

"Почему-то всё становится на свои места, когда говорит актёр, который ежедневно носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется поджигателями войны из США, кто только что отменил выборы, контролирует национальные СМИ и имеет нацистскую армию", — написала Грин, опубликовав видео Зеленского со встречи с экоактивисткой Гретой Тунберг.