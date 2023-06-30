"Актёр!": В США раскритиковали Зеленского и назвали украинскую армию "нацистской"
Конгрессвумен Грин раскритиковала Зеленского, имеющего "нацистскую армию"
Член американского конгресса Марджори Тейлор Грин подвергла жёсткой критике украинского лидера Владимира Зеленского за его решение отложить проведение президентских выборов в стране. В твиттере она припомнила ему актёрскую профессию и назвала армию Незалежной "нацистской".
"Почему-то всё становится на свои места, когда говорит актёр, который ежедневно носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется поджигателями войны из США, кто только что отменил выборы, контролирует национальные СМИ и имеет нацистскую армию", — написала Грин, опубликовав видео Зеленского со встречи с экоактивисткой Гретой Тунберг.
Ранее замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге ушёл от ответа на вопрос журналистов по поводу решения президента Украины Владимира Зеленского отложить выборы главы государства в своей стране до тех пор, пока действует военное положение.
t.me / Zelenskiy / Official