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Регион
Опубликовано 28 июня 2023, 18:58
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Госдеп не стал критиковать Зеленского за решение не проводить выборы президента

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге ушёл от ответа на вопрос журналистов по поводу решения президента Украины Владимира Зеленского отложить выборы главы государства в своей стране до тех пор, пока действует военное положение.

"Это гипотетическая ситуация, и я не хотел бы отвечать на гипотетические вопросы, но могу сказать, что мы продолжаем оставаться на связи с нашими украинскими партнёрами", — сказал он, добавив, что военное положение в стране действует из-за России.

Журналист указал, что заявление Зеленского о решении не проводить выборы было вполне реальным, а не гипотетическим, однако Патель отказался что-то добавить к сказанному, подчеркнув, что Госдеп остаётся на связи с украинскими коллегами по этому вопросу.

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А ранее Зеленский заявил об основаниях для приглашения Украины в НАТО на саммите в июле. Мероприятие состоится 11–12-го числа.

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president.gov.ua

Лариса Сафронова
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