Госдеп не стал критиковать Зеленского за решение не проводить выборы президента

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге ушёл от ответа на вопрос журналистов по поводу решения президента Украины Владимира Зеленского отложить выборы главы государства в своей стране до тех пор, пока действует военное положение.

"Это гипотетическая ситуация, и я не хотел бы отвечать на гипотетические вопросы, но могу сказать, что мы продолжаем оставаться на связи с нашими украинскими партнёрами", — сказал он, добавив, что военное положение в стране действует из-за России.

Журналист указал, что заявление Зеленского о решении не проводить выборы было вполне реальным, а не гипотетическим, однако Патель отказался что-то добавить к сказанному, подчеркнув, что Госдеп остаётся на связи с украинскими коллегами по этому вопросу.