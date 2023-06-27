Зеленский ждёт приглашения Украины в НАТО на саммите в июле
Зеленский заявил об основаниях для приглашения Украины в НАТО на саммите в июле
Для приглашения Киева в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе существуют политические основания, считает президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие состоится 11–12 июля.
"Есть все основания для политического приглашения Украины вступить в Североатлантический альянс. Есть полное понимание гарантий безопасности Украины до момента присоединения. Мы работаем с командой, чтобы сделать решения Вильнюсского саммита действительно значимыми", — написал лидер Незалежной в Telegram.
Ранее пользователи Twitter назвали Владимира Зеленского "маленьким диктатором" после его призыва принять "позитивные решения" на саммите НАТО в Вильнюсе. Одной из тем данного мероприятия, которое состоится 11–12 июля, будет украинский кризис.