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27 июня, 13:35

Зеленский ждёт приглашения Украины в НАТО на саммите в июле

Зеленский заявил об основаниях для приглашения Украины в НАТО на саммите в июле

Для приглашения Киева в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе существуют политические основания, считает президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие состоится 11–12 июля.

"Есть все основания для политического приглашения Украины вступить в Североатлантический альянс. Есть полное понимание гарантий безопасности Украины до момента присоединения. Мы работаем с командой, чтобы сделать решения Вильнюсского саммита действительно значимыми", написал лидер Незалежной в Telegram.

Премьер Японии Кисида примет участие в саммитах НАТО и ЕС

Премьер Японии Кисида примет участие в саммитах НАТО и ЕС

Ранее пользователи Twitter назвали Владимира Зеленского "маленьким диктатором" после его призыва принять "позитивные решения" на саммите НАТО в Вильнюсе. Одной из тем данного мероприятия, которое состоится 11–12 июля, будет украинский кризис.

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president.gov.ua

Андрей Бражников
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