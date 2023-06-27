Зеленский ждёт приглашения Украины в НАТО на саммите в июле

Для приглашения Киева в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе существуют политические основания, считает президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие состоится 11–12 июля.

"Есть все основания для политического приглашения Украины вступить в Североатлантический альянс. Есть полное понимание гарантий безопасности Украины до момента присоединения. Мы работаем с командой, чтобы сделать решения Вильнюсского саммита действительно значимыми", — написал лидер Незалежной в Telegram.