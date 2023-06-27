Премьер Японии Кисида примет участие в саммитах НАТО и ЕС
Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что прибудет с 11 по 14 июля в Литву и Бельгию для участия в саммитах НАТО и Евросоюза. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Кроме того, глава японского правительства намерен совершить поездку на Ближний Восток с 16 по 19 июля.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что, согласно договорённостям, Китай защищает Украину от применения в отношении неё ядерного оружия. По его словам, данное соглашение было подписано в 2013 году.
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