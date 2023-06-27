Премьер Японии Кисида примет участие в саммитах НАТО и ЕС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что прибудет с 11 по 14 июля в Литву и Бельгию для участия в саммитах НАТО и Евросоюза. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Кроме того, глава японского правительства намерен совершить поездку на Ближний Восток с 16 по 19 июля.